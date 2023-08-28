Sarıyer'de Kır Düğününde Motosikletli Giriş

Sarıyer'de kır düğünü yapan bir çift, nikaha motosikletle geldi. Çifti gören davetliler şaşkınlığa uğrarken, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de nikahı kıyarak çifti tebrik etti. İlginç anlar kameralara yansırken gelin Yaren Avcı, 'Gelinlikle motosiklet deneyimi gerçekten zor bir ama sonucuna değdi' dedi.

İstanbul'da düğünde ilginç anlar kamerada: Nikaha motosikletle geldiler

Sarıyer'de bir kır düğünü yapan çift nikaha motosiklet geldi

Çifti gören davetliler şaşkınlığa uğrarken, belediye başkanı nikahı kıydı

İSTANBUL - Sarıyer'de kır düğünü yapan bir çift, nikaha motosikletle geldi. Çifti gören davetliler şaşkınlığa uğrarken, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de nikahı kıyarak çifti tebrik etti. İlginç anlar kameralara yansırken gelin Yaren Avcı, "Gelinlikle motosiklet deneyimi gerçekten zor bir ama sonucuna değdi" dedi.

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde yaşayan Yaren Şatıroğlu ve Hasan Emre Avcı çifti, geçtiğimiz Cumartesi günü Sarıyer Bahçeköy Orman Yolu'nda bir kır düğünü ile dünya evine girmek için ilginç bir giriş planladı. Düğün zamanı iki çiftte motosiklete binerek alana giriş yaptı. Davetlilerin şaşkına döndüğü girişte katılımcıları selamlayan çift ardından motosikletten indi. Ardından masaya geçen çiftin nikahı Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin tarafından kıyıldı. Yaşanan o ilginç anlar ise kameralara anbean yansıdı.

"Sosyal medyadan beni görüp takip etmiş"

Düğünün ardından o anları anlatan Yaren Şatıroğlu Avcı, "Biz aynı yerlerde oturmamıza rağmen birbirimizi hiç tanımamışız. Aynı okullara gitmişiz, ilkokuldan üniversiteye kadar birbirimizi hiç görmemişiz. Meğerse üst sokağımda oturuyormuş. Sosyal medyadan bir gün beni eklemiş. Yakın zamanda da beni evinin önünden geçerken görmüş. Bana sosyal medyadan 'mavi motosikletli sen miydin' diye yazdı. Nerden gördün deyince onun da evinin orada olduğunu öğrendim. Sonra birçok ortak noktamız olduğunu fark edince oturup konuşmak istedik. Konuştuktan sonra 1 sene kadar görüştük ve evlenme kararı aldık" dedi.

"Gelinlikle motosiklet deneyimi gerçekten zor bir ama sonucuna değdi"

Gelin Avcı, "Düğüne motosikletle girme kararını onun babası benim de annemden geldi. İkisinin de birbirinden haberi yoktu ama aynı zamanda söylediler. Aslında bizim de böyle bir düşüncemiz vardı. Dış çekim olarak yaptırmayı düşünüyorduk. Düğünde bu şekilde girmeye cesaret edemezdik. Ancak bizzat annem beni motosiklete gelinlikle bindirdi. O şekilde girdik. Davetliler böyle bir şey beklemiyordu ama yakın çevremiz biraz düşünüyorlardı ama biz bile bu kadar farklı olacağını hayal etmemiştik. Yapamayız diye düşündük ama oldu çokta güzel oldu. Gelinlikle motosiklet deneyimi gerçekten zor bir ama sonucuna değdi. Tek başınıza denemeyin" ifadelerini kullandı.

"O yolları beraber sürmeye devam edeceğiz"

Damat Hasan Emre Avcı da, "Çok farklı güzel bir deneyim oldu. Biz yine motosiklet kullanmaya devam edeceğiz. O yolları beraber sürmeye devam edeceğiz. Bizim için çokta güzel bir anı oldu. İleriye yönelik bir hatıra oldu" diye konuştu.