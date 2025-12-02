Haberler

Sarıkeçili Yörüklerin Zorlu Develi Yolculuğu Devam Ediyor

Güncelleme:
Yaz aylarını İç Anadolu Bölgesi'nde geçiren Sarıkeçili Yörükler, kış için Mersin'in Aydıncık ilçesine doğru zorlu bir yolculuğa çıkmış durumda. Geleneklerini sürdüren Yörükler, deve ve keçileriyle birlikte doğal koşullara karşı mücadele ediyorlar.

YAZ aylarını 'yaz yurdu' adını verdikleri İç Anadolu Bölgesi'nde geçiren konargöçer Sarıkeçili Yörüklerin, yaklaşık 1 ay önce başladıkları develi yolculuğu sürüyor. Kışın gelmesiyle Akdeniz sahilindeki kış yurduna göçün, Mersin'in Aydıncık ilçesinde tamamlanması planlanıyor.

Mersin'in Bozyazı ilçesinden nisanda develerle yola çıkıp Konya'da Toros Dağları eteklerinde develeri ve keçileriyle konargöçer hayatı süren Sarıkeçili Yörükleri, yaz ayını ormanda, hayvanlarını besleyerek geçiriyor, Havaların soğumasıyla birlikte konakladıkları Konya'nın güneyinde yer alan Hadim ilçesinden hareket eden Sarıkeçili Yörükleri, Mersin'e doğru yola çıktı. Dağlık alanlarından deve ve keçileriyle birlikte zorlu yolculuklarını sürdüren Yörüklerin Akdeniz sahilindeki kış yurduna göçü, Mersin'in Aydıncık ilçesinde tamamlanması planlanıyor.

ATALARIN GELENEKLERİ SÜRDÜRÜLÜYOR

23 deve ve yaklaşık 600 keçiyle zorlu yolculuklarını sürdüren Yörüklerden 10 çocuk annesi Ayşe Kuş, atalarının geleneklerini sürdürdüklerini söyledi. 10 çocuğunu dağda dünyaya getirdiğini belirten Ayşe Kuş, zaman zaman yerleşik bir hayata geçmek istediklerini belirterek, "Yerleşik hayata geçersek deve ve keçiler ne olacak, geçimimizi nasıl sağlayacağız diye düşünüyoruz. Atadan gördüğümüz geleneklerimizle hayatımızı sürdürüyoruz" dedi.Son Yörüklerden Fatoş Kuş da yaklaşık 200 aile birlikte yazları Toros Dağları'nda kışları ise Aydıncık ilçesinde geçirerek geleneklerini sürdürdüklerini söyledi.

Haber-Kamera: Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
500
