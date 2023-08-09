Sapanca Gölü'nde Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

Sapanca Gölü'nde rüzgarın etkisiyle sazlık alana sürüklenen teknede mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

Rüstem Paşa Mahallesi Prof. Dr. Mehmet Abuç Caddesi mevkisinde A.C, M.K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin gölde gezinti yaptıkları tekne, rüzgarın da etkisiyle sazlık alana sürüklendi.

Sazlıkların arasına sıkışan teknedeki 3 kişi mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şahıslar, botla tekneden alınarak iskeleye getirildi.

Kurtarılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.