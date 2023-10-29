Şanlıurfa Kaymakamı, Atatürk'ün hayatını kaybettiği gün evlenen Rabia nineyi ziyaret etti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları devam ederken, Kaymakam İbrahim Güneş, Atatürk'ün hayatını kaybettiği gün evlenen Rabia Coşkun'u ziyaret etti. Rabia nine, ziyarette o günleri anlattı ve gençlere hayatın eskiden ne kadar güzel olduğunu anlattı.

Cumhuriyetle yaşıt Rabia nine o günleri anlattı

Suruç Kaymakamı İbrahim Güneş, evlendiği gün Atatürk'ün hayatını kaybettiği öğrenilen Rabia nineyi ziyaret etti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç Kaymakamı İbrahim Güneş, Cumhuriyet ile aynı yaşta olan Rabia Coşkun'u ziyaret ederek, elini öptü. Rabia nine, evlendiği gün Atatürk'ün hayatını kaybettiğini anlattı.

Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde devam ediyor. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Güneş, Cumhuriyet ile aynı yaşta olan Rabia Coşkun'u ziyaret etti. Evlendiği gün Atatürk'ün hayatını kaybettiği öğrenilen Rabia nine, ziyarette o günleri anlattı. Atatürk'ü yüz yüze görmemesine rağmen gazete ve kağıtlarda gördüğünü söyleyen Rabia nine, bugüne kadar Suruç dışında bir yere gitmediğini belirtti. Eskiden hayatın çok güzel olduğunu söyleyen Coşkun, gençlere ise adeta taş çıkartıyor.

Kaymakam Güneş'e ziyaretinde Tankçı Yarbay Uğur Topkara da eşlik etti.