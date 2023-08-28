Şanlıurfa'da Traktör Kazası: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da seyir halindeki bir traktörden düşen 12 yaşındaki Baran Kubat, tekerin altında kalarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da seyir halindeki traktörden düşüp tekerin altında kalan Baran Kubat (12), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kösecik Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen traktör ile tarladan eve dönen Baran Kubat, dengesini kaybederek düştü. Traktörün altında kalan Kubat, yakınları tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerince Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kubat, bu sabah hayatını kaybetti.

Baran Kubat'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.