Şanlıurfa'da Sarnıca Düşen Kazlar İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yaşanan olayda, sarnıca düşen kazlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaşlı adamın tehlikeli bir şekilde sarnıca inerek kazları kurtarma çabası sonuçsuz kalınca, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye erleri, halat kullanarak yaşlı adamı çıkarttıktan sonra kazları da kurtarmayı başardı.

- Sarnıca düşen kazlar itfaiye tarafından kurtarıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sarnıca düşen kazlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Sızan Mahallesinde yaşandı. Mahallede yaşayan Şevket Taşkıran'ın kazları, su dolu sarnıca düştü. Sarnıca merdiven indiren Taşkıran, tehlikeli bir şekilde sarnıca inerek kazları kurtarmaya çalıştı. Kazları kurtaramayan yaşlı adamın yakınları, olumsuz bir durum yaşanmaması için durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, halat sarkıtarak ilk önce yaşlı adamı çıkarttı. Daha sonra sarnıca inen itfaiye erleri, suyun içerisinde kazları kovaladı. Kazları teker teker yakalayan itfaiyeciler, torbaya koyarak dışarı çıkartmayı başardı.