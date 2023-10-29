Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Yaşam Haberleri
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobil çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunda Almaşar Mahallesi yakınlarında sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 27 R 4166 plakalı minibüs ile 63 ACT 920 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaynak: AA / Yaşam