- Şanlıurfa'da korkutan yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 5 katlı bir binanın 4'üncü katındaki dairede yangın çıktı. Çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi, ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan 5 katlı bir binanın 4'üncü katındaki dairede iddiaya göre, ocakta unutulan yemek yangına neden oldu. Kısa sürede evin büyük bir bölümünü saran alevleri söndürmeye çalışan 3 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.