Şanlıurfa'da Kelaynak ve Balcan Festivali düzenlendi
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yetiştirilen tescilli patlıcan ve nesli tükenmekte olan Kelaynak kuşlarının tanıtımı amacıyla düzenlenen Kelaynak ve Balcan Festivali büyük ilgi gördü. Festivalde tescilli patlıcanlardan yapılan kebaplar ve çeşitli yemekler vatandaşlara ikram edildi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yetiştirilen tescilli patlıcan ve nesli tükenmekte olan Kelaynak kuşlarının tanıtımı amacıyla "Kelaynak ve Balcan Festivali" düzenlendi.
Bu yıl Meydan Mahallesi'nde üçüncüsü gerçekleştirilen festival yoğun ilgi gördü.
Festival, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Birecik Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu ile çok sayıda davetlinin katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı.
Festival alanında hazırlanan, ilçeye özgü tescilli patlıcanlardan yapılan kebaplar, 63 metre uzunluğundaki mangallarda pişirilerek vatandaşlara ikram edildi.
Alanda patlıcandan yapılmış çeşitli yemekler ve 37 metre uzunluğundaki mumbar, davetlilerin beğenisine sunuldu.