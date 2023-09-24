Şanlıurfa'da Kelaynak ve Balcan Festivali düzenlendi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yetiştirilen tescilli patlıcan ve nesli tükenmekte olan Kelaynak kuşlarının tanıtımı amacıyla düzenlenen Kelaynak ve Balcan Festivali büyük ilgi gördü. Festivalde tescilli patlıcanlardan yapılan kebaplar ve çeşitli yemekler vatandaşlara ikram edildi.