Şanlıurfa'da iş makinesi altında kalan kadın hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yol yapım çalışması sırasında geri manevra yapan bir iş makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iş makinenin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Kayalar Caddesi Mimar Sinan Sokak'ta yaşandı. A.Ç.'nin kullandığı iş makinesi, yol yapım çalışması sırasında geri manevra yaparken Sakine Altuntaş'ın (54) üzerinden geçti. Ağır yaralanan kadını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye giden ekipler, yaptıkları kontrolde Sakine Altuntaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sakine Altuntaş'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. İş makinesi operatörü A.Ç. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA