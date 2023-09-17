Şanlıurfa'da Düğünlerde Silaha Hayır Kampanyası Başlatıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ve Harran bölgelerinde önde gelen kanaat önderleri tarafından başlatılan 'Düğünümüzde Silaha Hayır' kampanyası, düğünlerde havaya ateş edilmesine son vermek amacıyla atılan önemli bir adım olarak görülüyor.

Şanlıurfa'da Akçakale ve Harran bölgesinin önde gelen kanaat önderleri "Düğünümüzde Silaha Hayır" kampanyası başlattı.

Türkiye'nin toplumsal sorunlarından biri olan düğünlerde havaya ateş edilmesi alınan bir kararla Şanlıurfa'nın güney ilçelerinde sona eriyor. Akçakale ve Harran bölgelerinin kanaat önderlerinin öncülüğünde başlatılan "Düğünümüzde Silaha Hayır" kampanyası, düğünlerde yaşanan tehlikeli uygulamalara son vermek amacıyla atılan önemli bir adım olarak görülüyor.

Kampanyaya destek veren Akçakale ve Harranlı vatandaşlar, artık silahsız düğünlerin ve eğlencenin önemli olduğunu vurguluyor. Bu hafta gerçekleşen bir düğünde açılan pankartla, bu ilk defa uygulamaya konuldu. Düğün sahipleri, düğünlerin sevinç dolu günler olduğunu ve bu mutlu anları acılara dönüştürmek istemediklerini belirtti.

Düğüne katılan misafirler, pankartı görünce önce şaşırıp daha sonra bu önemli uyarıyı takdirle karşıladı. Düğün sahibi Halil Yılmaz, "Düğünlerde yaşanan sevinçli bir günün acıya dönüşmemesi için artık silahsız bir şekilde düğünlerimizi yapmak istiyoruz. Kanaat önderlerimizin de aldığı kararları uygulamak için bu pankartı astık. Kimse en sevinçli günümüzde evimizi yas evine çevirmesin. Artık mutlu bir şekilde eğlenip düğünlerimizi yapmak istiyoruz. Bu yüzden böyle bir pankart asarak gelen misafirlerimize kibar bir şekilde uyarımızı yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Pankartın, köy düğünlerinde örnek olması ve düğünlerde yaşanacak acı olayların önüne geçmek için önemli bir adım olduğunu belirten Yılmaz, bu kampanyanın diğer bölgelere de ilham kaynağı olmasını umut ettiklerini dile getirdi. - ŞANLIURFA