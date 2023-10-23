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Sancaktepe'de Motosikletli ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Sancaktepe'de bir motosikletli ile otomobil çarpıştı. Kazada yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yaya yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.