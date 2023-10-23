Sancaktepe'de Motosikletli ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Sancaktepe'de bir motosikletli ile otomobil çarpıştı. Kazada yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yaya yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, SANCAKTEPE'de bir motosikletli ile otomobil çarpıştı. Kazada yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yaya yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza saat 12.30 sıralarında Sancaktepe Meclis Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen motosikletli, sürücüsünün ara sokaktan ana yola girmeye çalıştığı otomobile çarptı. Kaza sırasında yere düşen motosikletli, yolun karşısına geçmek isteyen 2 yayaya çarptı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam