Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Konferans Verildi

Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda düzenlenen konferansta, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula, meslek ve sanat hayatında edindiği deneyimleri paylaştı. Konferansa, çeşitli yetkililer ve tutuklu/hükümlüler katıldı.

Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula, "İnsanın Yolculuğu" isimli konferans verdi.

Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Türk Polis Teşkilatında farklı görevlerde bulunan Polis Başmüfettişi, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula, meslek ve sanat hayatında edindiği kazanımları anlattı.

Polis koleji eğitimi sonrası 35 yıl Türk Polis Teşkilatında farklı görevlerde bulunan, resim, şiir ve hat alanında çalışmalar yapan Sula, personel ile tutuklu ve hükümlülere değerli olduklarını hissettirmek, insani görevlerine dair sorumluluklarını artırmak, moral ve motivasyonlarını yüksek tutmalarına katkı sağlamak amacıyla "insan ancak kendi emeğidir" sloganıyla sunum yaptı.

Sula, konferansta kendi yazdığı "Kimsin" adlı şiirini de okudu.

Konferans sonrasında Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Emniyet Müdürü Ahmet Sula'ya çiçek ve plaket takdim etti.

Konferansa, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Başsavcı Vekili Mehmet Akif Aktaş, Cezaevi Jandarma Bölük Komutanı Ediz Atalay, Kurum Müdürü Vekili İsmail Cenik, Kurum 2. Müdürü Özgür Aktaş ve kurum personeli ile tutuklu ve hükümlüler katıldı.