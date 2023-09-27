Samsun Havza'da Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Samsunun Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara- Samsun karayolu Ereli Sapağı'nda meydana geldi. Samsun istikametine giden Serkan Ak yönetimindeki 34 GUZ 991 plakalı özel otomobil, kavşaktan karşıya geçmekte olan İbrahim Ünal idaresindeki 55 TH 300 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile iki araç refüje çıktı. Kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada aynı araçta bulunan İbrahim ve Neziha Ünal ile diğer araçta bulunan Engin Pak yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - SAMSUN