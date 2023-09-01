Samsun'da Yangında Yatalak ve Yaşlı Kadın Kurtarıldı

Samsun'da çıkan yangında, yatalak bir kadın ile yaşlı bir kadın çevredeki vatandaşlar tarafından evin kapısı kırılarak kurtarıldı. Yangın sonucunda daire kullanılamaz hale geldi.

4 katlı binada çıkan yangında yatalak kadını kapıyı kırarak kurtardılar

SAMSUN - Samsun'da 4 katlı bir binanın 4. katında çıkan yangında, aynı apartmanda bulunan bir yatalak kadın ile bir yaşlı kadın çevredeki vatandaşlar tarafından evin kapısı kırılarak kurtarıldı.

Yangın; İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Kore Sokak üzerindeki 4 katlı Yasemin Apartmanı'nın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; olay anında kimsenin olmadığı binanın 4. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinleri olayı hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Alevler kısa sürede daireyi kullanılmaz hale getirirken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sev edildi. Aynı apartmanda oturan ve yatalak olan 1 kişi ile yaşlı başka bir kişi dumandan etkilenince itfaiye ve çevre sakinleri tarafından dairenin kapısı kırılarak kurtarıldı. Dumandan etkilenen kişilere ilk müdahale olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından yapıldı. Dumandan etkilenen yaşlı kadınların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Mahalle sakini Hasan Bulut, "Yangın çıktığını görünce panik olduk. Arkadaşlarımızın oturduğu apartmanda yangın çıktı. Annesi de o sırada evdeydi. Neyse ki biz gelene kadar annesini evden aşağıya indirmişler. Bir diğer yatalak kadın da 2. katta oturuyordu. Onu da kapıyı kırarak dışarı çıkartmışlar. Yangın esnasında bir panik yaşandı. Evi bu apartmanda olanlar ise daha çok panik yaşadılar" dedi.

İtfaiye ekiplerinin önce söndürme sonra da soğutma işlemini bitirmesinin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Trafiğe kapatılan Kore Sokak tekrar araç ve yaya geçişine açıldı. Yangının ardından mahalleye saçılan pencere camları ise belediye ekipleri tarafından temizlendi.