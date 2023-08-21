Samsun'da Traktör Kazası: 15 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Samsun'da kullandığı traktörün geri kayması sonucu düşen 15 yaşındaki Kaan Gür hayatını kaybetti. Kazanın ardından Gür'ün cenazesi aile kabristanlığında defnedildi.
SAMSUN'da kullandığı traktörün geri kayması sonucu düşen Kaan Gür (15), hayatını kaybetti.
Kaza, dün Tekkeköy ilçesi Sarıyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Kaan Gür'ün kullandığı traktör, bir anda geriye kaydı. Bu sırada traktörden düşen Gür, hayatını kaybetti. Kaan Gür'ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Sarıyurt Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Öncel - Yaşam