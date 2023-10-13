Samsun'da taş ocağında iş makinesi devrildi, operatör yaralandı

Samsun'un Ladik ilçesinde bir taş ocağında iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaralandı. İş kazası sonucu yaralanan operatör, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Ladik ilçesinde taş ocağında iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede özel bir şirkete ait konkasör şantiyesinde iş kazası meydana geldi. Ramazan Gül'ün kullandığı iş makinesi çalışma yaptığı sırada yan yattı. Kazada iş makinesi operatörü yaralandı. Yaralı Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı ise olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN