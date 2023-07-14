Samsun'da motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti

Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.