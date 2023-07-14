Samsun'da motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti
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Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Samsun'un Yakakent ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
A.S'nin kullandığı DO 311 GU yabancı plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Paşa Mezarlığı mevkisinde, Ş.A. yönetimindeki 55 TL 949 plakalı motosikletle çarpıştı.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Şenol Şahin Yener - Yaşam