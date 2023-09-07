Samsun'da kavşakta trafik kazası: 2 yaralı
Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve sürücüler yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Samsun'da kavşakta trafik kazası: 2 yaralı
SAMSUN - Samsun'da iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi İlkadım Bulvarı Yüzme Havuzu Kavşağı refüj altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Deniz Zaimoğlu idaresindeki 55 ACP 332 plakalı otomobil kavşakta Orhan Kurt'un kullandığı 55 JS 289 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüleri ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam