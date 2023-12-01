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Samsun'da İlkadım Belediyesi Afetlere Hazırlık İçin Arama-Kurtarma Ekibi Kurdu

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Samsun İlkadım Belediyesi, afet durumlarına hazırlıklı olmak için 50 kişilik arama-kurtarma ekibi kurdu. İlk eğitimlerini tamamlayan ekip, daha sonra kentsel arama kurtarma eğitimi alacak.

Samsun'da İlkadım Belediyesi, afet durumlarına hazırlıklı olmak için 50 kişilik arama-kurtarma ekibi kurdu.

Muhtemel bir afete hazırlıklı olmak için, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın talimatı ile İlkadım Arama Kurtarma Ekibi (İAK) kuruldu. Belediye bağlı birimlerden görev yapan 50 personelden oluşan İAK, eğitimlerine başladı. Ekibe ilk eğitimler Samsun İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Amiri Mehmet Aşıkoğlu tarafından verildi. İAK gönüllülerine teorik, tatbiki, bilgi ve becerileri ile fiziki kabiliyetlerini arttırıcı ve göreve her an hazırlıklı bulunmalarını sağlamak için hazırlanan eğitici programlar uygulandı. Temel yangın eğitimi ve ileri yangın teknikleri eğitimlilerini tamamlayan İAK, daha sonra kentsel arama kurtarma eğitimi alacak.

"Bu iş gönüllük istiyor"

İlkadım Belediyesinde yeni kurulan arama kurtarma ekibinin teknik ve eğitim hazırlık sürecine ilişkin bilgi veren Başkan Necattin Demirtaş, "Ekibimizin bütün teçhizatlarını ve eğitim süreçlerini en kısa zamanda tamamlayacağız. Ülkemizde, dünyanın neresinde olursa olsun İlkadım ekibi olarak hazır olacağız. Herkes mevcut işini yapacak ama bu göreve de zaman ayıracak. Bu iş gerçekten önce gönüllük istiyor. Bu iş ciddi bir iş, herkes azami özen gösterecek ve eğitimlerimizi bir an önce tamamlayacağız. Ondan sonra da Allah göstermesin bir olumsuzlukta gidip gereğini yapacağız. Ben katılan personellerimizi kutluyorum. Böyle bir gönüllük gösterdiğiniz için hepinizi tebrik ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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