Samsun'da 5. kattan düşen bebek son yolculuğuna uğurlandı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, 5'inci kattan beton zemine düşüp ölen 1,5 yaşındaki Ebrar Yardımcı, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Mevlana Mahallesi 732'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Ebrar Yardımcı, annesi E.Y.'nin (29) lavaboda olduğu sırada, 5'inci kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düştü. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırılan yaralı Ebrar bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ebrar Yardımcı'nın bugün Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan camideki cenazesine; AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ile yakınları katıldı. Yardımcı'nın cenazesi, cuma vakti kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İKİZ KARDEŞİ VARMIŞ

Öte yandan Ebrar'ın babası Rıdvan Yardımcı'nın (36) da bir dönem AK Parti Atakum İlçe Başkanlığı'nda teşkilat uzmanlığı yaptığı ve sonra görevi bıraktığı öğrenildi. Ebrar'ın aynı zamanda Ecrin adında bir ikizinin de olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı