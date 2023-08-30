Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı coşkuyla kutlandı.

Samsun'da sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'nda başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir'in halkı selamlaması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde konuşmalar, şiirler, İlkadım Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ile Garnizon Komutanlığı Bandosu konseri gösterileri yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalar; öğrenciler, yaya askeri birlik ve muharip gaziler tarafından yapılan tören yürüyüşü ile sonlandı.

Törene ayrıca AK Parti Samsun Milletvekilleri Ersan Aksu, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Jandarma İl Komutanı Albay Ömer Ersever, Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Samsun BARO Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN