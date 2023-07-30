Samsun Atakum Belediyesi ve Sabancı Vakfı, Papuduk Atölyesi düzenledi

Samsun Atakum Belediyesi ve Sabancı Vakfı, hayvanları ve doğayı seven, koruyan nesiller yetiştirmek amacıyla 4-12 yaş arası çocuklara yönelik 'Papuduk Atölyesi' düzenledi. Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezi'nde yapılan atölyeye Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci de katıldı.

Samsun Atakum Belediyesi ve Sabancı Vakfı, hayvanları ve doğayı seven, koruyan nesiller yetiştirmek amacıyla 4-12 yaş arası çocuklara yönelik 'Papuduk Atölyesi' düzenledi.

Atakum Belediyesi ve Sabancı Vakfı'nın hayvanları ve doğayı seven, koruyan nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği Papuduk Atölyesi, Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezi'nde yapıldı. Miniklerin eğlenerek öğrendiği atölyeye katılan Atakum Belediyesi Başkanı Cemil Deveci de çocuklara eşlik etti.

Çocuklar için özel olarak hazırlanan ve çok sevilen bir kitap serisi olan Popuduk, içeriğinde yer alan renkli karakterler ve eğlenceli hikayelerle çocukların doğayla ve hayvanlarla daha güçlü bir bağ kurmasına yardımcı olmayı hedefliyor. Bu anlamlı etkinlik sayesinde yazarlar, çocuklarla bir araya gelerek onlara kitap serisinin mesajını ve önemini aktardı. Çeşitli oyunlarla, boyama ve drama etkinlikleriyle süslenen atölye, miniklerin oldukça ilgisini çekti. Çocukların zihinsel gelişimlerine de katkıda bulunan atölyede minikler hem eğlendi hem de hayvanları sevme duygusunu pekiştirdi.