Samandağ Kuş Cenneti'nde Nadir Mahmuzlu Kızkuşu Görüntülendi

Samandağ Kuş Cenneti'nde Nadir Mahmuzlu Kızkuşu Görüntülendi
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Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti'nde nadir görülen mahmuzlu kızkuşu ve yavruları görüntülendi. Bölge, 314 kuş türüne ev sahipliği yapıyor ve kuş gözlemcilerinin ilgisini çekiyor.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde bulunan Milleyha Kuş Cenneti'nde nadir görülen mahmuzlu kızkuşu ve yavruları görüntülendi.Türkiye'nin en uzun sahili olan 14 kilometrelik Samandağ sahilinde 314 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak Alanı, kuş gözlemcilerinin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son dönemde artan koruma çalışmaları sonrası kuşların üremeye başladığı gözlemlenen kuş cennetinde Mahmuzlu kızkuşu ve yavruları kameralara yansıdı.

Haber: -Kamera: Alican GÜMÜŞ/SAMANDAĞ,(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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