Samandağ'da Yaralı Su Çulluğu Kurtarıldı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde bir vatandaş tarafından bitkin halde bulunan, uçamayan su çulluğu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edildi.

Yeşilada Mahallesi'nde yaşayan Güney Saknili'nin bulduğu su çulluğu, ekipler tarafından alınarak veteriner kliniğine götürüldü. İlk muayenesinde yaralı olduğu belirlenen su çulluğu, tedavi altına alındı. Yetkililer, tedavisinin tamamlanmasının ardından kuşun doğal yaşam alanına bırakılacağını belirtti.