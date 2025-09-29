Haberler

Samandağ'da Yaralı Su Çulluğu Kurtarıldı

Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir vatandaş tarafından bitkin halde bulunan su çulluğu, Doğa Koruma ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Yeşilada Mahallesi'nde yaşayan Güney Saknili'nin bulduğu su çulluğu, ekipler tarafından alınarak veteriner kliniğine götürüldü. İlk muayenesinde yaralı olduğu belirlenen su çulluğu, tedavi altına alındı. Yetkililer, tedavisinin tamamlanmasının ardından kuşun doğal yaşam alanına bırakılacağını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
