Samandağ’da Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Kurtarıldı

Samandağ’da Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Çevlik Plajı'nda denizdeki akıntıya kapılan bir kişi, sahil güvenlik ve cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Çevlik Plajı'nda meydana geldi. Denize giren bir kişi, bir süre sonra akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri ile Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlar sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu boğulma tehlikesi geçiren kişi sudan çıkarıldı. Kıyıya çıkarılan yaralı ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Ailesinin ölümünden sorumlu tutulan itfaiye eri cezaevinde kendini astı

Ailesinin ölümünden sorumlu tutulan itfaiyeci cezaevinde kendini astı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan 10 milyon euro istemişti! Hakan Çalhanoğlu daha az paraya Fenerbahçe'yi seçti

Cimbom'dan 10 milyon euro istemişti! Fener'den kazanacağı paraya bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.