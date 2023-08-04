Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül'ün annesi Dursiye Akgül, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Cenaze töreni Gökçeli Pazaryeri Camii'nde düzenlendi ve Akgül aile kabristanlığında defnedildi.

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül'ün annesi Dursiye Akgül, toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören ve Gökçeli Mahallesi'ndeki evinde hayatını kaybeden Dursiye Akgül, için Gökçeli Pazaryeri Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akgül, aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Akgül'ün yakınlarının yanı sıra AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Ayvacık Kaymakamı Muhammed Raşit Aktay ile ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.