Ailesi ile birlikte Salda Gölü'ne gelen İlayda Nur Kılıç'ın babası, gölde önlem alınmadığını ve yasak olduğunu bilmediklerini iddia etti.

Salda Gölü'nde boğulan İlayda Nur Kılıç'ın babası: "Hiçbir önlem almamışlar"

"Kimse bize yasak olduğunu söylemedi"

BURDUR - Ailesi ile birlikte geldiği Salda Gölü'nde akıntıya kapılarak boğulan İlayda Nur Kılıç'ın babası gölde önlem alınmadığını ileri sürdü.

1 Temmuz'da ailesi ile birlikte Denizli'nin Çivril ilçesinden Salda Gölü'ne gelen ve kardeşiyle girdiği Salda Gölü'nde akıntıya kapılarak gözden kaybolan İlayda Nur Kılıç Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekiplerinin göl içinde yaklaşık 45 dakika süren arama faaliyetleri sonunda sahilden 35-40 metre açıkta 12 metre derinlikte bulundu. Ekipler tarafından sahile çıkarılarak Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlayda Nur Kılıç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kılıç'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Baba Erol Kılıç: "Hiçbir önlem alınmamıştı"

Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu önünde kızının cenazesini almayı bekleyen acılı baba Erol Kılıç, gölde hiçbir önlemin alınmadığını ve göle girdikleri yerin yasaklı olduğunu kimsenin onlara bildirmediğini ileri sürdü. Göle yasaklı bölgeden değil halk plajından girdiklerini iddia eden baba Kılıç, "Bize kimse yasak olduğunu söylemedi; 'oraya çocuk götürmeyin, çocuklarınızı oraya sokmayın, perişan olursunuz.' Burdur'da bir tane dalgıç yok mu? Antalya'dan geldi dalgıçlar. Geç kalındı. 10 metre ilerdeydi yavrum. 10 metre ilerden kimse çıkaramadı çocuğumu. Kimse yoktu. Günübirlik gitmiştik bayram tatili için. Bilsek gider miyiz? Yasak olsa gider miyiz? Benim 10 yaşında, 8 yaşında çocuklarım da vardı, herkesin çocuğu vardı" diyerek tepki gösterdi.

İlayda Nur Kılıç'ın cenazesi baba Erol Kılıç tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Denizli'nin Çivril ilçesine götürüldü.