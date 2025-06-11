Saklıkent Kanyonu'nda Taş Düşmesi, 3 Yaşındaki Çocuğun Ölümüne Neden Oldu

Saklıkent Kanyonu'nda Taş Düşmesi, 3 Yaşındaki Çocuğun Ölümüne Neden Oldu
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Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda 3 yaşındaki Yamaç Çetin'in başına düşen taş sonucu hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yarattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda başına taş düşen 3 yaşındaki Yamaç Çetin, tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 2 gün önce öğle saatlerinde Kayadibi Mahallesi'nde bulunan Saklıkent Kanyonu'nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte kanyonda bulunan Yamaç Çetin'in başına, yerinden kopan taş isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ailesi tarafından kanyondan çıkarılan küçük Yamaç, ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yamaç, buradaki ilk müdahalesinin ardından önce Fethiye'de özel bir hastaneye, ardından da Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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