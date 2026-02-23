Haberler

Manisa'daki Saklı Kanyon'da Su Akışı Yeniden Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı içindeki Saklı Kanyon, son yağışların etkisiyle yeniden su akışıyla canlandı. Kuraklık nedeniyle geçen yıl tamamen kuruyan kanyon, bu yıl etkili olan yağışlarla eski canlılığına kavuştu.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Spil Dağı Milli Parkı sınırları içindeki Saklı Kanyon'da, son yağışların ardından yeniden su akmaya başladı.

1517 metre rakıma sahip Spil Dağı Milli Parkı'nda yer alan ve yaklaşık 650 metre rakımdan başlayarak Şehzadeler ve Yunusemre ilçeleri arasından geçen ve Çaybaşı Deresi'ne dökülen Saklı Kanyon; şelaleleri, küçük göletleri ve manzarası ile son yıllarda doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu. Geçen yıl bölgede etkili olan kuraklık ve yetersiz yağış nedeniyle 700 metre uzunluğundaki kanyon tamamen kurudu. Yalnızca 150 metrelik bölümü ziyaretçilere açık olan alan, doğal görünümünü büyük ölçüde yitirdi. Bu yıl kış aylarında ve son haftalarda etkili olan yağışlar ile kanyon yatağında yeniden su akışı başladı. Kayalıkların arasından süzülen suyun oluşturduğu görüntü ile bölge eski canlılığına kavuştu. Yeniden akmaya başlayan Saklı Kanyon, dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var

Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var
Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı

Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı
Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular

Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular
Meksika'da savaş çıksa kim kazanır? İşte ordu ile kartellerin güç karşılaştırması

Savaş çıksa kim kazanır? İşte ordu ile kartellerin güç karşılaştırması
Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var

Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var
Evlerinden 230 bin hap çıkan anne-oğula gözaltı

Anne oğulun yaşadığı evden yüz binlerce uyuşturucu hap çıktı
Dick Advocaat, Dünya Kupası'na götürerek ülke tarihine geçtiği takımdan istifa etti

Dünya Kupası'na götürdüğü takımdan istifa etti