Sakarya'da Yavru Ayıların Kaçış Anları Kameralara Yansıdı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde seyir halindeki otomobilin önüne çıkan iki yavru ayının kaçış anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Ayılar, ışıkları görünce hızla kaçarak ormanlık alana girdi.
Otomobilden kaçan yavru ayılar böyle görüntülendi
SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde seyir halindeki otomobilin önüne çıkan iki yavru ayının kaçış anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Akyazı ilçesi Keremali Yayla yolunda, gece seyir halindeki otomobilin önüne çıkan iki yavru ayı, ışıkları görünce kaçmaya başladı. Otomobil içindekiler ise o anları ölümsüzleştirmek için cep telefonlarıyla kayda aldı. Bir süre otomobilin önünde koşan ayılar, ormanlık alana girerek, gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldırım - Yaşam