Sakarya'da Yavru Ayıların Kaçış Anları Kameralara Yansıdı

Otomobilden kaçan yavru ayılar böyle görüntülendi

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde seyir halindeki otomobilin önüne çıkan iki yavru ayının kaçış anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akyazı ilçesi Keremali Yayla yolunda, gece seyir halindeki otomobilin önüne çıkan iki yavru ayı, ışıkları görünce kaçmaya başladı. Otomobil içindekiler ise o anları ölümsüzleştirmek için cep telefonlarıyla kayda aldı. Bir süre otomobilin önünde koşan ayılar, ormanlık alana girerek, gözden kayboldu.