Sakarya'da mevsimin ilk karı yağdı

Sakarya'da mevsimin ilk etkili oluyor

SAKARYA - Sakarya'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında hava sıcaklıkları düşmeye başlamasının ardından şehrin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağmaya başladı. Bu çerçevede Hendek ilçesi Dikmen Yaylası, Akyazı ilçesi Keramali, Çiğdem, Sultanpınarı yaylaları beyaza büründü. Sakarya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.