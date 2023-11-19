Sakarya'da mevsimin ilk karı yağdı
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Sakarya'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağmaya başladı. Hendek ilçesi Dikmen Yaylası, Akyazı ilçesi Keramali, Çiğdem, Sultanpınarı yaylaları beyaza büründü.
Sakarya'da mevsimin ilk etkili oluyor
SAKARYA - Sakarya'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında hava sıcaklıkları düşmeye başlamasının ardından şehrin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağmaya başladı. Bu çerçevede Hendek ilçesi Dikmen Yaylası, Akyazı ilçesi Keramali, Çiğdem, Sultanpınarı yaylaları beyaza büründü. Sakarya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam