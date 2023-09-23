Sakarya'da fabrika çatısından düşen işçi hastaneye kaldırıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir fabrikanın çatısında çalışan bir işçi, dengesini kaybederek düştü. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.