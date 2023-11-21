Sakarya'da bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucunda maddi hasar oluştu.

Cumhuriyet Mahallesi sakini Ahmet Kalıntaş'ın evine ait; içinde odun ve kömür bulunan ek yapıda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler eve sıçrarken haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saat süren yangın söndürme çalışmalarına, iş makinesi de destek verdi.

Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluşurken eklenti ise kullanılamaz hale geldi.