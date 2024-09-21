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Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı

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Dün akşam çıktığı sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Metin Arolat'ın son anları kameralara yansıdı. Görüntülerde şarkı söylerken bir anda yere yığılan Arolat'a kalp masajı yapıldığı görülüyor.

Kadıköy'de sahne aldığı otelde şarkı söylediği sırada fenalaşan 52 yaşındaki Metin Arolat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ünlü şarkıcının son anları da ortaya çıktı.

SAHNEDE KALP MASAJI YAPILDI

Şarkıcı Metin Arolat, Kozyatağı'nda bir otelde şarkı söylemek için sahneye çıktı. Bir süre sonra fenalaşarak bayılan Arolat, buradaki ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Aralot'a sahnede kalp masajı yapılan son anları da mekanın güvenlik kamerasına yansıdı. Ekol TV'in ulaştığı görüntülerde yere yığılan Aralot'ı kurtarmak için gösterilen mücadele de yer aldı. Arolat, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DEMET SAĞIROĞLU: KALBİ DAYANMADI

Haberi alır almaz hastaneye giden sanatçı Demet Sağıroğlu, "Çok yakın arkadaşımdı. Çok sevdiğim özel bir kardeşimdi. Yine rejim yapıyormuş. Bizde hep vardır ölüm diyetleri. Herhalde kalbi kaldırmadı. Gülerek gitti. Menajeri öyle söyledi. Çok neşeliymiş" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Aralot, hayatta en mutlu olduğu yerin sahne olduğunu belirterek "Şarkı söylemek insanlarla aramda bir köprü" demişti.

Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı
Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Yaşam

Kültür Sanat Metin Arolat Kalp Krizi Magazin Yaşam

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Yorumlar (3)

VEFA:

"Gözünü açıyorsun doğdu diyorlar gözünü kapıyorsun öldü diyorlar;bu göz kırpışa ömür diyorlar." Mevlana

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1
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Emre Erdogan:

Allah rahmet eylesin.. Bir çoğumuzun gençliğinde eğlendiği parçaların mimarı ve seslendiricisiydi. Mekanı cennet olsun

3
0
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mert atakan:

95lerin sevilen sanatçısı. Mekanin cennet olsun. Iyi biriydin. Seviliyordun. Rabbim rahmet eylesin....

0
0
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