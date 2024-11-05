Sahiplerinin terk ettiği Alman kurdunun 12 haftada inanılmaz değişimi

Sahiplerinin kulübesinde aç-susuz bırakıp gittiği Alman kurduna sahip çıkan bir hayvansever, köpeğin 12 haftada geçirdiği değişimi de gün gün kaydetti. 12 haftanın sonunda köpeğin geçirdiği değişimi görenler "Sevgi iyileştirir", "Sevginin niteliği sabittir," "Bakışları iyileşmemiş" şeklinde yorumlar yaptı.