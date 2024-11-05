Üye Girişi
Haberler

Sahiplerinin terk ettiği Alman kurdunun 12 haftada inanılmaz değişimi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sahipleri tarafından terk edildikten sonra bakıma muhtaç hale gelen Alman kurdunun, 12 hafta sonra geçirdiği muhteşem dönüşüm görenleri mest ediyor.

Sahiplerinin kulübesinde aç-susuz bırakıp gittiği Alman kurduna sahip çıkan bir hayvansever, köpeğin 12 haftada geçirdiği değişimi de gün gün kaydetti. 12 haftanın sonunda köpeğin geçirdiği değişimi görenler "Sevgi iyileştirir", "Sevginin niteliği sabittir," "Bakışları iyileşmemiş" şeklinde yorumlar yaptı.

Sahiplerinin terk ettiği Alman kurdunun 12 haftada inanılmaz değişimi
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Devlet Bahçeli, Öcalan çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım

Öcalan çağrısını yineledi

 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor

Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor

 Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın

Kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın
Ankaralı Turgut entübe edildi

Ankaralı Turgut'tan üzücü haber
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHakan Kahveci:

Helal olsun size onun sevabı yeter

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıseennu:

Hayvandan daha aşağı yaratıklara bu gariban hayvanlara bakmaya izin vermeyeceksin.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HARRIS Mİ ÖNDE? ABD seçim sonuçları son durum ne? ABD seçimleri canlı takip et! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 5 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Wanda Nara ne paylaştı? Icardi ile Wanda Nara ayrılıyor mu? (WANDA VİDEO) TRUMP MI ÖNDE? ABD seçim sonuçları son durum ne? ABD seçimleri canlı takip et! Aile hekimliği (sağlık ocağı) ne zaman açılacak? 5-6-7 Kasım sağlık ocakları çalışmıyor mu? AZ Alkmaar- Fenerbahçe maçı ne zaman? AZ Alkmaar- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ankaralı Turgut entübe mi edildi? Ankaralı Turgut'un hastalığı nedir? ABD SEÇİMLERİ: ABD Başkanlık seçiminde kimin kazandığı ne zaman belli olacak? ABD YENİ BAŞKANI KİM OLDU? Harris mi Trump mı önde, 2024 ABD seçim sonuçları! EMEKLİ ZAMMI! SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Emekli maaşı zam tahminleri Azra Akın ne zaman dünya güzeli oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.