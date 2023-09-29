Rize'nin Pazar ilçesinde trafik kazası: 4 yaralı
Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Ortaırmak köyünde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralananlar, hastaneye kaldırıldı.
Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ortaırmak köyünde Yusuf Kemal Dural yönetimindeki 03 LG 009 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyonet, eğimli arazide ağaca çarparak durdu.
Kazada sürücü ile Mustafa Dural, Sabri Dural ve İmdat Ufakdemir yaralandı.
Yaralılar, köylülerin de yardımla 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Pazar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam