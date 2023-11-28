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Rize'de fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar nedeniyle kapatılan Karadeniz Sahil Yolu açıldı

Rize'de yaşanan fırtınanın etkisiyle oluşan dev dalgaların neden olduğu kaya parçaları, Karadeniz Sahil Yolu'na taşındıktan sonra temizlendi ve yol tekrar trafiğe açıldı. Ancak fırtına sebebiyle birçok balıkçı barınağında hasar meydana geldi.