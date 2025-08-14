Rize'de Down Sendromlu Çocuğa Ulaşım Zorluğu: Anne ve Teyze Yardımlaşıyor

RİZE'nin Çayeli ilçesinde Elif Kork (49), evlerine araç yolu ulaşmadığı için Down sendromlu kızı Zümra Kork'u (13) engebeli, dik ve çamur kaplı patikada sırtında yaklaşık 50 metre taşıyarak, ana yola ulaştırıyor. Zamanla sağlığı bozulan anne Kork, kızını taşımakta zorlandığı için ablası Saadet Terzi'den yardım alıyor. Zümra'yı düşürmekten endişe duyan anne ve teyze, evlerine araç yolu yapılmasını istiyor.

Yaz aylarını Şimşirli köyünde Down sendromlu kızı Zümra ile geçiren Eli Kork, dik ve engebeli araziye kurulu evine araç yolu ulaşmadığı için büyük zorluk yaşıyor. 4 çocuk annesi Elif Kork, evlerine araç yolu ulaşmadığı için kızı Zümra Kork'u engebeli, dik ve çamur kaplı patika yoldan sırtında yaklaşık 50 metre taşıyarak, ana yola ulaştırıyor. Anne Kork, tekerlekli sandalyede yaşayan kızını, bir bölümü merdivenle geçilen arazide gezintiye çıkarıyor. Zamanla sağlığı bozulup, kızını sırtına almakta zorluk çeken Elif Kork'a, ablası Saadet Terzi yardımcı oluyor. Zümra'yı düşürmekten endişe duyan fedakar anne ve teyze, eğimli arazilerine araç yolu yapılmasını istiyor.

'KIZIMA BURASI ÇOK İYİ GELİYOR'

Hasta kızı için köye İstanbul'dan geldiğini söyleyen Elif Kork, "Kızım yürüyemiyor. Buraya kızımla hava değişimine geliyorum. Kızıma burası çok iyi geliyor. Aynı zamanda astım ve kalp hastası, burasının oksijeni ona çok iyi geliyor. O yüzden her yaz gelmek zorundayım. Ben sadece yol istiyorum. Yolum yok. 13 yaşında kızım, birçok yere başvurdum, sanırım onay çıkmadı. Çocuk büyüyor, kendim de sıkıntılıyım, 'sırtımdan kayar bir şey olur' diye korkuyorum. Patika yoldan aşağı düşme riski var. Tutulacak bir şeyim yok. Şimdiye kadar ben taşıyordum. Ben de kalp rahatsızı olduğum için artık taşıyamıyorum. Ablam taşıyor. Zorluklarla gidip geliyoruz" dedi.

'ÇOK FAZLA KAYMA RİSKİ YAŞADIM'

Yeğenini taşırken birçok kez tehlike atlattığını anlatan Saadet Terzi de "Kız kardeşim yeğenimi taşıyamadığı için geliyorum. Ben de ona destek oluyorum. Ben gelmediğimde o da gelemiyor. Araç yolu olmayınca sıkıntı yaşıyoruz. Bu yolda çok fazla kayma riski yaşadım. Bir düşsek kafamız yarılabilir. Çocuk sırtımda, kıpırdayınca bazen kendini bırakabiliyor. Yani ben zor taşıyorum. Tek çaremiz, buraya güzel bir yol gelmesi. Başka bir şey istemiyoruz" diye konuştu.