Rize'de dereye kapılan çocuk ve babası kurtarıldı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde serinlemek için girdiği derede akıntıya kapılan çocuk ve babası JAK ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Rize'de gezmek için geldikleri Çamlıhemşin ilçesinde serinlemek için girdiği derede akıntıya kapılan çocuk ve peşinden suya atlayan babasını JAK ekipleri ve vatandaşlar kurtardı.

Olay Çamlıhemşin ilçesi Fırtına deresinde dün saat 16.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile tatil için geldikleri Rize'de serinlemek isteyen 10 yaşındaki Zeyd Taha Sayan bir anda Fırtına Deresi'nin azgın sularına kapıldı. Oğlunun çırpınarak sürüklendiğini gören 44 yaşındaki baba Beşir Sayan da hemen arkasından suya atladı. Çevredekilerin ve aile bireylerinin olayı fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Olay yerine polis, sağlık ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Dereye girdikleri yerden ortalama 50 metre sürüklenen baba ve oğlu ekiplerin ve çevredekilerin yardımı halatla kıyıya çekilerek kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen baba ve oğlu olay yerine gelen sağlık ekipleriyle tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. - RİZE