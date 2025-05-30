Reyhanlı'da Zabıta Ekibi Mahsur Kalan Yavru Kediyi Kurtardı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, belediye binası yakınında bulunan bir reklam panosunda mahsur kalan yavru kedi, zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan kedi, beslenmesinin ardından sokağa salındı.
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, belediye binası yakınındaki reklam panosunun içerisinde mahsur kalan yavru kediyi zabıta ekipleri kurtardı.
Olay, gece saatlerinde Reyhanlı Belediye binası önündeki parkta meydana geldi. Parktaki reklam panosunda yavru bir kedinin mahsur kaldığını görenler, durumu belediye yetkililerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen zabıta ekibi, panonun kilidini açarak yavru kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Sağlık durumu iyi olan kedi, beslendikten sonra sokağa salındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam