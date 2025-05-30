Reyhanlı'da Zabıta Ekibi Mahsur Kalan Yavru Kediyi Kurtardı

Reyhanlı'da Zabıta Ekibi Mahsur Kalan Yavru Kediyi Kurtardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, belediye binası yakınında bulunan bir reklam panosunda mahsur kalan yavru kedi, zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan kedi, beslenmesinin ardından sokağa salındı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, belediye binası yakınındaki reklam panosunun içerisinde mahsur kalan yavru kediyi zabıta ekipleri kurtardı.

Olay, gece saatlerinde Reyhanlı Belediye binası önündeki parkta meydana geldi. Parktaki reklam panosunda yavru bir kedinin mahsur kaldığını görenler, durumu belediye yetkililerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen zabıta ekibi, panonun kilidini açarak yavru kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Sağlık durumu iyi olan kedi, beslendikten sonra sokağa salındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı

Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı
Volkan Demirel: Beni ararlarsa kafa göz girerim

Volkan Demirel: Beni ararlarsa kafa göz girerim
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz
Mehmet Demirkol, Galatasaraylıları üzecek Osimhen gerçeğini duyurdu

Galatasaraylıları üzecek Osimhen gerçeğini duyurdu
Samsunspor'dan 116 milyon euroluk forvet bombası

Samsunspor'dan 116 milyon euroluk forvet bombası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muslera ve Barış Alper Yılmaz'la diyaloğu güldürdü

Erdoğan'ın ''Takımdan gidiyor musun'' sorusuna verilen cevap güldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz yeni anayasayı Erdoğan için değil, 86 milyon için istiyoruz

Muhalefetin sürekli dillendirdiği iddiaya noktayı koydu: Bu bir tuzak
Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.