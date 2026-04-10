Restoranda Heimlich Manevrasıyla Nefes Borusuna Yiyecek Kaçan Kişi Kurtarıldı

BURSA'da restoranda yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan kişiyi, esnaf Samet Gözütok, Heimlich manevrası ile kurtardı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'nde hizmet veren restoranda, dün saat 14.00 sıralarında yemek yiyen kişinin nefes borusuna yiyecek kaçtı. Panikle ayağa kalkıp, el hareketleriyle yardım isteyen bu kişiye, o sırada yemek yiyen bölge esnafından Samet Gözütok Heimlich manevrası uyguladı. Müşterinin yeniden nefes alması sağlanırken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Yiğithan HÜYÜK Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı