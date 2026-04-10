Haberler

Restoranda Heimlich Manevrasıyla Nefes Borusuna Yiyecek Kaçan Kişi Kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BURSA'da restoranda yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan kişiyi, esnaf Samet Gözütok, Heimlich manevrası ile kurtardı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'nde hizmet veren restoranda, dün saat 14.00 sıralarında yemek yiyen kişinin nefes borusuna yiyecek kaçtı. Panikle ayağa kalkıp, el hareketleriyle yardım isteyen bu kişiye, o sırada yemek yiyen bölge esnafından Samet Gözütok Heimlich manevrası uyguladı. Müşterinin yeniden nefes alması sağlanırken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Yiğithan HÜYÜK Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi

Skandallarla gündeme gelen belediye başkanı partisinden ihraç edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Skriniar'a hırsızlık şoku! Çuvalla parasını çaldılar

Skriniar'a büyük şok! Soluğu karakolda aldı

Leyla'nın ölümünde, duruşmalara katılmayan annesi zorla getirilecek

Türkiye'nin konuştuğu davada anne ile ilgili flaş karar
Daha önceki ilanları unutun! Aracını kola ile takas edecek

Daha önceki ilanları unutun! Aracını kola ile takas edecek
Magazin kulisleri çalkalanıyor! Paşalı çiftinde ihanet söylentisi

Magazin kulisleri çalkalanıyor! Paşalı çiftinde ihanet söylentisi
Skriniar'a hırsızlık şoku! Çuvalla parasını çaldılar

Skriniar'a büyük şok! Soluğu karakolda aldı

Mine Tugay ustasını unutmadı! Duygulandıran paylaşım

Yıllar geçse de unutmadı! Mine Tugay’dan usta isme vefa
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat