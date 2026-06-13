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Avcılar'da Rehabilitasyon Merkezine Giden Kadın Demir Kapıda Sıkıştı

Avcılar'da Rehabilitasyon Merkezine Giden Kadın Demir Kapıda Sıkıştı
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Avcılar'da çocuğunu rehabilitasyon merkezine getiren bir kadın, giriş kapısının önünde dengesini kaybedip düştü. Parmağı demir kapıya sıkışan kadın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AVCILAR'da rehabilitasyon merkezinine çocuğunu getiren bir kadın, giriş kapısının önünde dengesini kaybedip düştü. Parmağı demir kapıya sıkışan kadını itfaiye kurtardı.

Ambarlı Mahallesi'ndeki rehabilitasyon merkezine çocuğunu getiren bir kadın iddiaya göre; dengesini kaybedince düştü. Kadının parmağı demir kapıya sıkıştı. Çevredekiler bir yandan kadının parmağını sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışırken bir yandan da itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kadını parmağı sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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