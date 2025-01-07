Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Deniz Uğur cenazeme gelmesin

Geçtiğimiz aylarda evinde düşüp beyin kanaması geçiren ve götürüldüğü hastanede entübe edilen Reha Muhtar, yavaş yavaş sağlığına kavuşmaya başladı.

Yoğun bakımda aylar geçiren Reha Muhtar, Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından ailesinin yaşadıklarını görünce olacaklardan çekinerek bir açıklamada bulundu.

"UMARIM BENİM BAŞIMA GELMEZ"

Ferdi Tayfur'un başına gelenlerin kendi başına gelmesinden korktuğunu dile getiren Muhtar, "Ferdi Tayfur'un annesinin etkisindeki kızıyla hayatta görüşememesi, öldükten sonra cenazesindeki olaylar umarım benim başıma gelmez. Bütün mücadelem o…" ifadelerini kullandı.

"SEVENLERİME VASİYETİMDİR"

Reha Muhtar paylaşımında açık açık "Sevenlerime vasiyetimdir Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" dedi.

"HERKES HER ŞEYİMİ ALDI"

Reha Muhtar tedavisinin ardından, "Her şey benim' derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı. Buna çocuklarım da dahil" demişti.