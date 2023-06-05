Pursaklar Belediyesi Genç Kızları Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampına Gönderecek

Pursaklar Belediyesi, genç nesillerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunabilmeleri için 15-20 yaş arası genç kızları, Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampına gönderecek. Sanatsal, kültürel ve sportif birçok faaliyette gençlere yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyen Pursaklar Belediyesi, gençlerin okul stresini üzerlerinden atabilmeleri için Gençlik Kampı organizasyonları düzenlemeye devam ediyor.