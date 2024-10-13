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Psikolog Dr. Kahraman Güler: Aileler çocuklarını tanımıyor

Psikolog Dr. Kahraman Güler: Aileler çocuklarını tanımıyor
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Mudanya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Kahraman Güler, Haberler.com stüdyosunda ailelerin çocuklarını tanımadığını belirtti. Güler, çocukların anlaşılmadığını ve empati kurulmadığını ifade ederek, çocukların hakları konusunda ailelerin yetersiz olduğunu vurguladı. Güler, çocuklara empati ile yaklaşılması gerektiğini söyledi.

Klinik Psikolog ve Mudanya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Kahraman Güler Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

Ailelerin çocuklarını tanımadığını söyleyen Güler, sözlerine şöyle devam etti;

"BAZI BİTKİLERİ NEREYE EKERSENİZ EKİN ÇIKMAZ"

"Bazı bitkileri nereye ekerseniz ekin çıkmaz. Bazı hastalıklar da bazı kimseler de daha hızlı çıkar. Aileler, kesinlikle çocuklarını tanımıyor, bence en önemli sorun bu. Çocuklarını anlayıp empati kurmuyorlar. Diğer insanlara kendi çocuklarının haklarını öğretmiyorlar, diğer insanların haklarını da çocuklarına öğretmiyorlar. Çocuklara empati ile yaklaşmak gerekiyor."

Haberler.com / Berkan Tayfun - Yaşam

Mudanya Üniversitesi Psikoloji Yaşam

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