Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici

Prof. Dr. Oytun Erbaş Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Erbaş, cinsiyet değiştirmenin popüler olduğu için özendirici olduğunu ifade etti.

Erbaş, konuya ilişkin şunları söyledi;

"Şimdi artık herkes çılgın olmak, 'Influencer' olmak için kadınlar erkek gibi davranıyor, erkekler kadın gibi davranıyor. Yani insanlar şunu gördü, 'Özendirici bence, popüler oldu ben de olayım.' Şu an cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici. Çocuk diyor ki 'Para kazanıyor onlar.' Bir de içinde meyil varsa..."