Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde prizde unutulan şarj aleti alev aldı ve ev kül oldu. Yangında evde yaşayan 3 vatandaş son anda sokağa çıkmayı başardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Prizde unutulan şarj aleti evi yaktı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Öğberler köyünde prizde takılı unutulan şarj aleti alev aldı. Çıkan yangında ev adeta kül oldu.

Edinilen bilgiye olay Kdz. Ereğli ilçesinde yaşandı. İddialara göre şarjdan cep telefonun alarak uzaklaşan ev sahibi bir süre sonra alevleri fark etti.

Büyüyen alevler nedeniyle evde yaşayan 3 vatandaş son anda sokağa çıkmayı başardı. Kdz.Ereğli Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken ev kulanılmaz hale geldi. Jandarmanın olayla ilgili araştırması devam ediyor.