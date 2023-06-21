Hatay'da polis ve gönüllüler, Hassa ilçesi Kındıralık Mahallesi'nde yaşayan depremzede engelli kızı evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladılar. Genç kızın mutluluğu gözlerine yansıdı.

Polis ve gönüllülerden engelli genç kıza doğum günü sürprizi

HATAY - Hatay'da polis ve gönüllülerden engelli genç kıza doğum günü sürprizi

İl Emniyet Müdürlüğü personeli ve gönüllüleri, Hassa ilçesi Kındıralık Mahallesi'nde yaşayan depremzede engelli kızı evinde "İyiliğe Doyulmaz" diyerek ziyaret etti. Yanlarında getirdikleri üzerinde 'iyi ki doğun Halime' yazılı yaş pasta ile doğum gününü kutladılar. İsminin yazılı olduğu pastanın üzerindeki yanan mumları havaya atılan konfetiler eşliğinde üfleyerek söndüren genç kızın mutluluğu gözlerine yansıdı.

Sürpriz doğum günü nedeniyle duygulu anlar yaşayan Halime polislere ve gönüllülere teşekkür etti.