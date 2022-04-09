Polis olan gelin ve damadın düğününde takılan takı, izleyenleri kahkahaya boğdu - Haberler

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Polis olan gelin ve damadın düğününde takılan takı, izleyenleri kahkahaya boğdu

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Polislik yaptığı öğrenilen gelin ve damadın düğününde takı olarak kelepçe takılması, sosyal medyada çok konuşuldu.

Sosyal medyada gündem olan videolara bir yenisi daha eklendi. Polis olarak görev yaparken tanışan çift, evlenme kararı aldı.

ARKADAŞLARI AKIN ETTİ

Çiftin düğününe, akrabalarının yanı sıra meslektaşları ve arkadaşları da akın etti. Oldukça eğlenceli geçen düğünde takılan takı ise sosyal medyanın diline düştü.

KELEPÇE TAKTILAR

Gelin ve damadın arkadaşları, çifte güzel bir anı bırakmak adına yanlarındaki kelepçeyi ellerine bağladı. Bu anların görüntüsü ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Sosyal Medya, Damatlık, Gelinlik, Polis, Yaşam, Haberler

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